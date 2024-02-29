Луис ЭНРИКЕ: «В следующем сезоне у нас будет намного лучше состав»
Наставник считает, что с уходом Мбаппе ПСЖ ничего не потеряет
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от следующего сезона. Напомним, по завершению нынешнего парижан практически со стопроцентной вероятностью покинет лидер команды, форвард Килиан Мбаппе.
«Если все пойдет по плану – я уверен, что в следующем сезоне у нас будет гораздо лучше состав. Я в этом уверен. В защите, в нападении, с физической и технико-тактической точки зрения… Мы станем лучше. Нет сомнения», – цитирует испанского специалиста журналист Фабрицио Романо.
Отметим, что после 23-х туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Следующий матч в рамках Лиги 1 парижане проведут в пятницу, 1 марта, против «Монако».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Ефремов считает, что цена вопроса – от 4 до 8 млн грн
Украинца похвалили и покритиковали одновременно