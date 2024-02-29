ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Алжира возглавил экс-наставник Лацио и Бордо

Швейцарец боснийского происхождения Владимир Петкович назначен на должность главного тренера сборной Алжира, сообщается на сайте местной футбольной федерации. Подробности соглашения не приводятся.

На этом посту Петкович сменил Джамеля Белмади, уволенного после того, как сборная Алжира не смогла выйти из группы на Кубке африканских наций.

Петкович пребывал без работы с февраля 2022 года, когда он покинул французский «Бордо». Ранее 60-летний специалист возглавлял сборную Швейцарии, итальянский «Лацио», «Сьон», «Янг Бойз» и другие команды.