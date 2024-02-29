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Кубок африканских наций
29 февраля 2024, 16:20 | Обновлено 29 февраля 2024, 17:29
463
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Алжира возглавил экс-наставник Лацио и Бордо

С февраля 2022 года Владимир Петкович находился без работы

29 февраля 2024, 16:20 | Обновлено 29 февраля 2024, 17:29
463
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сборную Алжира возглавил экс-наставник Лацио и Бордо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Петкович

Швейцарец боснийского происхождения Владимир Петкович назначен на должность главного тренера сборной Алжира, сообщается на сайте местной футбольной федерации. Подробности соглашения не приводятся.

На этом посту Петкович сменил Джамеля Белмади, уволенного после того, как сборная Алжира не смогла выйти из группы на Кубке африканских наций.

Петкович пребывал без работы с февраля 2022 года, когда он покинул французский «Бордо». Ранее 60-летний специалист возглавлял сборную Швейцарии, итальянский «Лацио», «Сьон», «Янг Бойз» и другие команды.

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Владимир Петкович сборная Алжира по футболу назначение тренера Кубок африканских наций 2023 Бордо Лацио
Источник Associated Press
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