Мудрик прокомментировал матч в Кубке Англии, в котором отличился голом
Украинец помог «синим» выйти в следующий раунд турнира
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором забил гол и помог команде победить со счетом 3:2.
«Эмоции очень положительные после матча, особенно потому, что мы победили, и я помог своей команде забитым мячом. Каждая победа помогает команде прибавлять, и особенно эта победа, потому что мы двигаемся вперед в этом турнире и пытаемся попасть еще в один финал.
Для нас очень важно было выиграть, потому что все были разочарованы прошлой игрой. Мы должны продолжать, мы не можем позволить себе грустить. Мы должны выиграть следующую игру, а потом еще и еще.
Когда ты забиваешь – это повышает твою уверенность. Голы помогают каждому игроку расти и становиться все лучше», – сказал Мудрик
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