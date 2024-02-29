Мудрик прокомментировал матч в Кубке Англии, в котором отличился голом

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором забил гол и помог команде победить со счетом 3:2.

«Эмоции очень положительные после матча, особенно потому, что мы победили, и я помог своей команде забитым мячом. Каждая победа помогает команде прибавлять, и особенно эта победа, потому что мы двигаемся вперед в этом турнире и пытаемся попасть еще в один финал.

Для нас очень важно было выиграть, потому что все были разочарованы прошлой игрой. Мы должны продолжать, мы не можем позволить себе грустить. Мы должны выиграть следующую игру, а потом еще и еще.

Когда ты забиваешь – это повышает твою уверенность. Голы помогают каждому игроку расти и становиться все лучше», – сказал Мудрик