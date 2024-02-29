УЕФА наказал Марсель за действия фанатов в выездном матче против Шахтера

Орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине, рассмотрев ряд последних поединков, сыгранных в рамках еврокубков, решил наказать французский «Марсель» по мотивам выездного для французской команды матча против «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы.

В частности, принято решение оштрафовать «Марсель» на 50 тысяч евро, а также запретить провансальцам продавать билеты для своих фанатов на один гостевой матч еврокубков.

Запрет на продажу билетов на выездной матч является условным и вносится с испытательным сроком на два года, начиная с даты принятия решения.

Причиной наказания послужило массовое зажигание файеров фанатами «Марселя» в матче с «горняками».

Напомним, по сумме двух матчей в 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» прошел «Шахтер» (2:2, 3:1).