ЖИЛМАР: «Кевин не смог выиграть конкуренцию в Палмейрасе»

Экс-тренер «Львова» Жилмар прокомментировал подписание «Шахтером» талантливого вингера «Палмейраса» Кевина, за трансфер которого «горняки» заплатили 12 миллионов евро.

«Я уже столько лет слышу о Кевине, но он в «Палмейрасе» не смог выиграть конкуренцию. Такой талант, а в первой команде не играет. Эндрик в 16 лет воспользовался шансом и летом поедет в «Реал». Обоим нужно будет время адаптироваться к Европе, особенно к Украине. Необходимо создать для них максимально благоприятные условия, чтобы этот процесс ускорялся», – отметил Жилмар.

После перехода в «Шахтер» Кевин сыграл за дончан два официальных поединка, в которых отличиться результативными действиями не смог.