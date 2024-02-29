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  4. ЖИЛМАР: «Кевин не смог выиграть конкуренцию в Палмейрасе»
Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 15:20 |
531
0

ЖИЛМАР: «Кевин не смог выиграть конкуренцию в Палмейрасе»

Известный в Украине бразильский специалист высказался по поводу новичка «Шахтера»

29 февраля 2024, 15:20 |
531
0
ЖИЛМАР: «Кевин не смог выиграть конкуренцию в Палмейрасе»
shakhtar.com. Кевин

Экс-тренер «Львова» Жилмар прокомментировал подписание «Шахтером» талантливого вингера «Палмейраса» Кевина, за трансфер которого «горняки» заплатили 12 миллионов евро.

«Я уже столько лет слышу о Кевине, но он в «Палмейрасе» не смог выиграть конкуренцию. Такой талант, а в первой команде не играет. Эндрик в 16 лет воспользовался шансом и летом поедет в «Реал». Обоим нужно будет время адаптироваться к Европе, особенно к Украине. Необходимо создать для них максимально благоприятные условия, чтобы этот процесс ускорялся», – отметил Жилмар.

После перехода в «Шахтер» Кевин сыграл за дончан два официальных поединка, в которых отличиться результативными действиями не смог.

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Жилмар Кевин Шахтер Донецк Палмейрас
Источник Украинский футбол
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