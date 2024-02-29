ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракт с одним из лидеров

СК «Днепр-1» на своем официальном сайте сообщил о том, что клуб продлил контракт с атакующим полузащитником Алексеем Гуцуляком.

По условиям нового соглашения, футболист будет выступать за «спортклубовцев» до завершения сезона-2024/2025.

Отметим, что Гуцуляк является воспитанником львовских «Карпат», в составе которых и дебютировал в профессиональном футболе. За «Днепр-1» выступает с лета 2021-го, перейдя уже после начала сезона-2021/2022 из черниговской «Десны». В нынешнем сезоне на счету полузащитника 22 матча во всех турнирах и 5 забитых мячей.