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Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 15:07 | Обновлено 29 февраля 2024, 15:40
808
0

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракт с одним из лидеров

Гуцуляк выступает за «спортклубовцев» с лета 2021 года

29 февраля 2024, 15:07 | Обновлено 29 февраля 2024, 15:40
808
0
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракт с одним из лидеров
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

СК «Днепр-1» на своем официальном сайте сообщил о том, что клуб продлил контракт с атакующим полузащитником Алексеем Гуцуляком.

По условиям нового соглашения, футболист будет выступать за «спортклубовцев» до завершения сезона-2024/2025.

Отметим, что Гуцуляк является воспитанником львовских «Карпат», в составе которых и дебютировал в профессиональном футболе. За «Днепр-1» выступает с лета 2021-го, перейдя уже после начала сезона-2021/2022 из черниговской «Десны». В нынешнем сезоне на счету полузащитника 22 матча во всех турнирах и 5 забитых мячей.

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Алексей Гуцуляк Днепр-1 продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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