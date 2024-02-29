Рибери получает тренерскую лицензию и вернется в Баварию

Вице-чемпион мира в составе сборной Франции полузащитник Франк Рибери завершил игровую карьеру в 2022-м в итальянской «Салернитане».

Франк с футболом решил не прощаться и поступил на тренерские курсы, параллельно получив должность тренера по развитию техники в «Салернитане».

Правда, после завершения обучения Рибери планирует вернуться в «Баварию», где провел 12 лет своей карьеры. Ожидается, что француз будет работать с одной из молодежных команд (в «Баварии» U13 играет его сын Зеиф), поскольку на данный момент мюнхенский клуб пребывает в процессе реструктуризации в связи с назначением нового спортивного директора Макса Эберля и отставкой в конце сезона Томаса Тухеля.

Отметим, что за время выступлений за «Баварию» Рибери завоевал 24 трофея, в том числе 9 раз став чемпионом и выиграв Лигу чемпионов в 2013-м.