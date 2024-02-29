ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с вратарем и сразу отдал в аренду
До начала 2025 года Лукас Бергстрем будет выступать в Швеции
Голкипер Лукас Бергстрем продлил контракт с лондонским «Челси» до 2025 года.
Правда, «синие» сразу отдали вратаря в аренду шведской «Броммапойкарне» до 1 января 2025 года, сообщается на сайте английского клуба.
Отметим, что Бергстрем выступает в системе «Челси» с начала 2019 года. В текущем сезоне 21-летний вратарь 22 раза входил в заявку «Челси», но ни разу не появлялся на поле. Он провел несколько минут во время турнира лондонцев в США в межсезонье.
Добавим, что в активе Бергстрема один матч за сборную Финляндии.
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