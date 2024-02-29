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  4. Даяна Ястремская – Анна Блинкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 февраля 2024, 12:46 |
631
0

Даяна Ястремская – Анна Блинкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Сан-Диего

29 февраля 2024, 12:46 |
631
0
Даяна Ястремская – Анна Блинкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

29 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Во втором раунде пятая сеяная украинка сразится с Анной Блинковой (№51 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Barnes Stadium. Время начала матча – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с первой сеяной Джессикой Пегулой (№5 WTA).

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Источник Sport.ua
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