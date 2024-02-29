Даяна Ястремская – Анна Блинкова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Во втором раунде пятая сеяная украинка сразится с Анной Блинковой (№51 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Barnes Stadium. Время начала матча – 21:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с первой сеяной Джессикой Пегулой (№5 WTA).

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