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  4. С юбилейным голом. Украинец снова претендует на звание лучшего в Жироне
Испания
29 февраля 2024, 11:13 |
631
0

С юбилейным голом. Украинец снова претендует на звание лучшего в Жироне

Украинский игрок может снова стать лучшим в Жироне

29 февраля 2024, 11:13 |
631
0
С юбилейным голом. Украинец снова претендует на звание лучшего в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский хавбек Виктор Цыганков стал претендентом на звание лучшего игрока февраля в составе «Жироны».

В течение месяца Цыганков успел забить два гола, а второй из них стал юбилейным 200-м для каталонской команды в элитном дивизионе чемпионата Испании.

Вместе с украинцем на звание лучшего претендуют вратарь Пауло Гассанига, защитник Эрик Гарсия и атакующий полузащитник Савиньо.

Ранее трижды кряду лучшим игроком месяца в команде признавали Артема Довбика.

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Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик
Источник Sport.ua
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