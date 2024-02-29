С юбилейным голом. Украинец снова претендует на звание лучшего в Жироне
Украинский игрок может снова стать лучшим в Жироне
Украинский хавбек Виктор Цыганков стал претендентом на звание лучшего игрока февраля в составе «Жироны».
В течение месяца Цыганков успел забить два гола, а второй из них стал юбилейным 200-м для каталонской команды в элитном дивизионе чемпионата Испании.
Вместе с украинцем на звание лучшего претендуют вратарь Пауло Гассанига, защитник Эрик Гарсия и атакующий полузащитник Савиньо.
Ранее трижды кряду лучшим игроком месяца в команде признавали Артема Довбика.
Vota ara pel jugador 🌟 del mes de febrer!— Girona FC (@GironaFC) February 28, 2024
🧤 @GazzanigaPaulo
🇺🇦 Viktor Tsygankov
⚔️ @ericgm3
🕺 @OficialSavinho
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