С юбилейным голом. Украинец снова претендует на звание лучшего в Жироне

Украинский хавбек Виктор Цыганков стал претендентом на звание лучшего игрока февраля в составе «Жироны».

В течение месяца Цыганков успел забить два гола, а второй из них стал юбилейным 200-м для каталонской команды в элитном дивизионе чемпионата Испании.

Вместе с украинцем на звание лучшего претендуют вратарь Пауло Гассанига, защитник Эрик Гарсия и атакующий полузащитник Савиньо.

Ранее трижды кряду лучшим игроком месяца в команде признавали Артема Довбика.