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  4. Лучший – не англичанин. FourFourTwo составил список топ-игроков АПЛ 90-х
Англия
29 февраля 2024, 10:38 |
255
1

Лучший – не англичанин. FourFourTwo составил список топ-игроков АПЛ 90-х

Семь игроков из топ-10 выступали за «Манчестер Юнайтед»

29 февраля 2024, 10:38 |
255
1
Лучший – не англичанин. FourFourTwo составил список топ-игроков АПЛ 90-х

Авторитетный журнал FourFourTwo представил рейтинг лучших футболистов английской Премьер-лиги 90-х годов XX века. Напомним, турнир был основан 20 февраля 1992 года.

В рейтинг вошли 32 футболиста, представляем вашему вниманию топ-10 рейтинга:

1. Эрик Кантона
2. Алан Ширер
3. Петер Шмейхель
4. Деннис Бергкамп
5. Энди Коул
6. Райан Гиггз
7. Дэвид Бекхэм
8. Рой Кин
9. Мэтт Ле Тиссье
10. Пол Скоулз

Примечательно, что семеро из них, кроме Ле Тиссье, Бергкампа и Ширера, выступали за «Манчестер Юнайтед».

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Эрик Кантона FourFourTwo рейтинг Алан Ширер Петер Шмейхель Деннис Бергкамп Энди Коул Райан Гиггз Дэвид Бекхэм Рой Кин Пол Скоулз
Источник FourFourTwo
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Lesovij7
Денис Бергкамп 4 место 312 матчей 87 голов в АПЛ, 2 побед в АПЛ. Серхио Агуеро не попал в рейтинг , 275 матчей 184 гола в АПЛ , 5 побед в АПЛ.
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