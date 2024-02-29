Лучший – не англичанин. FourFourTwo составил список топ-игроков АПЛ 90-х

Авторитетный журнал FourFourTwo представил рейтинг лучших футболистов английской Премьер-лиги 90-х годов XX века. Напомним, турнир был основан 20 февраля 1992 года.

В рейтинг вошли 32 футболиста, представляем вашему вниманию топ-10 рейтинга:

1. Эрик Кантона

2. Алан Ширер

3. Петер Шмейхель

4. Деннис Бергкамп

5. Энди Коул

6. Райан Гиггз

7. Дэвид Бекхэм

8. Рой Кин

9. Мэтт Ле Тиссье

10. Пол Скоулз

Примечательно, что семеро из них, кроме Ле Тиссье, Бергкампа и Ширера, выступали за «Манчестер Юнайтед».