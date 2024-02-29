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  4. «Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
Англия
29 февраля 2024, 10:38 |
2957
9

«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика

Украинца похвалили и покритиковали одновременно

29 февраля 2024, 10:38 |
2957
9
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Ресурс Football London по итогам матча Кубка Англии, в котором «Челси» обыграл «Лидс», отметил игру украинского хавбека Михаила Мудрика.

Журналист выделил классный гол украинца, но одновременно пытается понять, почему Мудрик не в состоянии стабильно показывать такой футбол.

«Мудрик впервые более чем за месяц вышел в стартовом составе и выдал важный для себя матч, учитывая, что он явно потерял доверие тренера. И такой матч, который мы увидели, показывает обидную ситуацию. Мы видим, что у него есть талант, потенциально талант мирового уровня, но есть и нестабильность, что вызывает обеспокоенность».

«Когда ты завершаешь атаку в одно касание так, как это сделал Мудрик, это бросает вызов логике. Как игрок может оформить такой гол в одном матче, а в другом – полностью раствориться на поле? Должна быть какая-то логика».

«Так или иначе, а вечер среды стал очень важным для украинца», — отметили в статье.

В нынешнем сезоне вингер забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Михаил Мудрик Челси Кубок Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Football London
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Комментарии 9
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BATI-GOOOOOL
Ну нарешті знайшли пояснення як грає Мудрик.Ніхто не може зрозуміти ,вважаю він і сам не знає.Одним словом "ЯК ПІДЕ"
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+3
vh
Запросіть Де Дзербі і все зрозумієте. 
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+3
Symon999
Стабільна нестабільність Мудрика!)
Сподіваюсь у збірній в Міші вийде набагато краще!
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+2
bzzzzzz
Четко сказано. Мудрик такое ощущение из аматоров пришел.
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+1
Falko
10 новина про Мудрика, який копнув гола команді із Чемпіоншіпу.
Цікаво, скільки було навколо голів Циганкова у Примері за рік?
Ответить
+1
ALF🎈
🆘🆗
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+1
Fant24
У нас нет таких школ как на Западе .У нас никто не воспитывает игроков чтобы могли думать на поле и принимать правильные решения .и вдобавок к этому должна быть техника чтобы реализовать идею.Поэтому у нас игроки как топором сделанные вроде судакова мудрика зубкова  Так это еще лучшие а представьте остальных играющих в упл
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0
AK.228
Може випадковість… все ж таки футбольного інтелекту не вистачає 
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0
DK1961
Трудно понять то, чего нет на самом деле (игры у бегуна-мурзика). И никогда и не было
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0
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