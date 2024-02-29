«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика

Ресурс Football London по итогам матча Кубка Англии, в котором «Челси» обыграл «Лидс», отметил игру украинского хавбека Михаила Мудрика.

Журналист выделил классный гол украинца, но одновременно пытается понять, почему Мудрик не в состоянии стабильно показывать такой футбол.

«Мудрик впервые более чем за месяц вышел в стартовом составе и выдал важный для себя матч, учитывая, что он явно потерял доверие тренера. И такой матч, который мы увидели, показывает обидную ситуацию. Мы видим, что у него есть талант, потенциально талант мирового уровня, но есть и нестабильность, что вызывает обеспокоенность».

«Когда ты завершаешь атаку в одно касание так, как это сделал Мудрик, это бросает вызов логике. Как игрок может оформить такой гол в одном матче, а в другом – полностью раствориться на поле? Должна быть какая-то логика».

«Так или иначе, а вечер среды стал очень важным для украинца», — отметили в статье.

В нынешнем сезоне вингер забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.