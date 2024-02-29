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Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 10:24 |
779
0

Фанат-однофамилец футболиста Динамо погиб на фронте

Сержант Егор «Кобзарь» Волошин служил в рядах 3-й ОШБр

29 февраля 2024, 10:24 |
779
0
Фанат-однофамилец футболиста Динамо погиб на фронте
WBC ультрас Динамо. Егор Волошин

Война с рашистами продолжает забирать жизни настоящих Героев, патриотов своей страны.

Страница ультрас киевского «Динамо» WBC в Facebook сообщила, что на фронте погиб фанат «бело-синих» сержант Егор «Кобзарь» Волошин.

Сообщается, что Егор вступил в ряды Вооруженных Сил Украины с первых дней, а год назад перевелся в ряды 3-й ОШБр. Прошел сложные испытания в Бахмуте и на Авдеевском коксохимическом заводе.

«Он являлся примером настоящего патриота и отличался отвагой и преданностью своему долгу. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным, друзьям и собратьям. Его подвиг и самоотверженность всегда будут жить в наших сердцах, вдохновляя нас на дальнейшие свершения во имя свободы и независимости Украины», – говорится в соболезновании.

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фанаты смерть российско-украинская война ультрас Динамо
Источник Facebook
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