Фанат-однофамилец футболиста Динамо погиб на фронте

Война с рашистами продолжает забирать жизни настоящих Героев, патриотов своей страны.

Страница ультрас киевского «Динамо» WBC в Facebook сообщила, что на фронте погиб фанат «бело-синих» сержант Егор «Кобзарь» Волошин.

Сообщается, что Егор вступил в ряды Вооруженных Сил Украины с первых дней, а год назад перевелся в ряды 3-й ОШБр. Прошел сложные испытания в Бахмуте и на Авдеевском коксохимическом заводе.

«Он являлся примером настоящего патриота и отличался отвагой и преданностью своему долгу. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным, друзьям и собратьям. Его подвиг и самоотверженность всегда будут жить в наших сердцах, вдохновляя нас на дальнейшие свершения во имя свободы и независимости Украины», – говорится в соболезновании.