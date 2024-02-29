Свитолина рассказала о цели, которую поставила на Олимпиаду-2024
Намерена снова бороться за медали
Украинская теннисистка Элина Свитолина надеется, что на Олимпиаде-2024 сможет вместе с командой побороться за медали.
«Мы готовимся и будем бороться за медали. Посмотрим, как все сложится в Париже. У нас очень большая мотивация».
«Сейчас я нахожусь в хорошей форме. Не сказала бы, что в лучшей, но довольно хорошей. Меня сильно беспокоила спина несколько недель. Однако сейчас стараюсь сделать все возможное, чтобы подлечиться к американской серии», – сказала Свитолина.
Элина на Олимпиаде-2020 завоевала бронзу.
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