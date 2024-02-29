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29 февраля 2024, 08:11 |
618
2

Свитолина рассказала о цели, которую поставила на Олимпиаду-2024

Намерена снова бороться за медали

29 февраля 2024, 08:11 |
618
2
Свитолина рассказала о цели, которую поставила на Олимпиаду-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина надеется, что на Олимпиаде-2024 сможет вместе с командой побороться за медали.

«Мы готовимся и будем бороться за медали. Посмотрим, как все сложится в Париже. У нас очень большая мотивация».

«Сейчас я нахожусь в хорошей форме. Не сказала бы, что в лучшей, но довольно хорошей. Меня сильно беспокоила спина несколько недель. Однако сейчас стараюсь сделать все возможное, чтобы подлечиться к американской серии», – сказала Свитолина.

Элина на Олимпиаде-2020 завоевала бронзу.

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Элина Свитолина Олимпийские игры 2024
Источник Спорт 24
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Gudok
Ои - ерунда, а вот мудрик топ!!! давай мудрыка в каждый заголовок!!!!
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T-800
Олимпиадный игрок как Фернандо Гонсалес, возможно крупно повезет Украине в ближайшее время, как тогда Чили.
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