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  4. Топ-звезды АПЛ. Клубы Саудовской Аравии определили трансферные цели
Англия
29 февраля 2024, 07:53 |
675
0

Топ-звезды АПЛ. Клубы Саудовской Аравии определили трансферные цели

Хотят подписать де Брюйне, Салаха, ван Дейка и других топ-игроков

29 февраля 2024, 07:53 |
675
0
Топ-звезды АПЛ. Клубы Саудовской Аравии определили трансферные цели
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

По информации ESPN, ближайшим летом клубы Саудовской Аравии не намерены останавливаться в вопросе приглашения в чемпионат известных игроков.

Трансферными целями стали Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (оба Ливерпуль), Рафаэль Варан и Каземиро (оба Манчестер Юнайтед), а также ряд менее возрастных футболистов.

Ранее сообщалось, что манчестерский клуб готов продать де Брюйне за 100 миллионов фунтов.

Несмотря на некоторые проблемы с трансферами минувшего года (Хендерсон, Бензема), Саудовская Аравия не отказывается от планов создания топ-чемпионата.

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Мохамед Салах Ливерпуль Вирджил ван Дейк Манчестер Сити Кевин де Брюйне Каземиро Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан трансферы трансферы АПЛ
Источник ESPN
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