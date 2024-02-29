Топ-звезды АПЛ. Клубы Саудовской Аравии определили трансферные цели
Хотят подписать де Брюйне, Салаха, ван Дейка и других топ-игроков
По информации ESPN, ближайшим летом клубы Саудовской Аравии не намерены останавливаться в вопросе приглашения в чемпионат известных игроков.
Трансферными целями стали Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (оба Ливерпуль), Рафаэль Варан и Каземиро (оба Манчестер Юнайтед), а также ряд менее возрастных футболистов.
Ранее сообщалось, что манчестерский клуб готов продать де Брюйне за 100 миллионов фунтов.
Несмотря на некоторые проблемы с трансферами минувшего года (Хендерсон, Бензема), Саудовская Аравия не отказывается от планов создания топ-чемпионата.
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