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  4. Возьмет пример с Клоппа. Тренер Барселоны Хави определился со своей судьбой
Испания
29 февраля 2024, 07:29 |
1196
0

Возьмет пример с Клоппа. Тренер Барселоны Хави определился со своей судьбой

Тренер хочет отдохнуть

29 февраля 2024, 07:29 |
1196
0
Возьмет пример с Клоппа. Тренер Барселоны Хави определился со своей судьбой
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел бы, чтобы в нынешний сложный переходный период наставник Хави остался в команде еще на один сезон, хотя ранее тренер уже объявил, что уходит после нынешнего чемпионата.

Сообщается, что Хави точно не останется в команде даже в том случае, если каталонцам удастся выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов.

Специалист уже имеет предложения от других команд, но он намерен последовать по пути тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который после сезона покидает команду и готов на год взять отпуск от работы.

В Ла Лиге команда не проигрывает пять матчей кряду и идет на третьем месте, а в первом матче плей-офф Лиги чемпионов сыграла вничью 1:1 с «Наполи».

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Источник Sport.es
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