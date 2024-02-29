ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 февраля

В четверг, 29 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Аль-Наср – Аль-Хазем

1.09 – 9.30 – 19.50

22:30 Атлетик Бильбао – Атлетико Мадрид

2.48 – 3.32 – 3.22

ТЕННИС

21:00 Анна Блинкова – Даяна Ястремская

2.14 – 1.72

ГАНДБОЛ

21:30 Израиль (Ж) – Украина (Ж)

12.00 – 11.00 – 1.12