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29 февраля 2024, 01:26 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 февраля

Важные события во всех видах спорта

29 февраля 2024, 01:26 |
26
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 29 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Аль-Наср – Аль-Хазем

Favbet 1.09 – 9.30 – 19.50

22:30 Атлетик Бильбао – Атлетико Мадрид

Favbet 2.48 – 3.32 – 3.22

ТЕННИС

21:00 Анна Блинкова – Даяна Ястремская

Favbet 2.14 – 1.72

ГАНДБОЛ

21:30 Израиль (Ж) – Украина (Ж)

Favbet 12.00 – 11.00 – 1.12

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Источник Sport.ua
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