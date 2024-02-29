Другие новости29 февраля 2024, 01:26 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 февраля
Важные события во всех видах спорта
29 февраля 2024, 01:26 |
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В четверг, 29 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Аль-Наср – Аль-Хазем
22:30 Атлетик Бильбао – Атлетико Мадрид
ТЕННИС
21:00 Анна Блинкова – Даяна Ястремская
ГАНДБОЛ
21:30 Израиль (Ж) – Украина (Ж)
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