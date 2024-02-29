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WTA
29 февраля 2024, 01:13 | Обновлено 29 февраля 2024, 01:48
187
0

В четвертьфинале парного турнира в Остине состоится украинское дерби

Сабина Зейналова и Надежда Киченок успешно стартовали на соревнованиях в Техасе

29 февраля 2024, 01:13 | Обновлено 29 февраля 2024, 01:48
187
0
В четвертьфинале парного турнира в Остине состоится украинское дерби
Twitter. Надежда Киченок и Оксана Калашникова

28 февраля две украинские теннисистки Надежда Киченок и Сабина Зейналова успешно стартовали в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

Сабина вместе со своей напарницей Майей Джойнт (Австралия) в трех сетах переиграли тандем Эликсан Лечемия (Франция) / Анна Шишкова (Чехия).

Киченок и Оксана Калашникова (Грузия) в двух партиях обыграли дуэт Софи Чанг (США) / Анжела Куликов (США).

В четвертьфинале состоится украинское дерби. Зейналова с Джойнт проведут поединок против Киченок и Калашниковой.

WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/8 финала

  • Майя Джойнт (Австралия) / Сабина Зейналова (Украина) – Эликсан Лечемия (Франция) / Анна Шишкова (Чехия) – 6:7 (9:11), 6:4, [10:4]
  • Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Софи Чанг (США) / Анжела Куликов (США) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
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Калинина обыграла перспективную чешку на старте турнира WTA 250 в Остине
Сабина Зейналова Надежда Киченок Оксана Калашникова Софи Чанг WTA Остин
Источник Sport.ua
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