В четвертьфинале парного турнира в Остине состоится украинское дерби
Сабина Зейналова и Надежда Киченок успешно стартовали на соревнованиях в Техасе
28 февраля две украинские теннисистки Надежда Киченок и Сабина Зейналова успешно стартовали в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).
Сабина вместе со своей напарницей Майей Джойнт (Австралия) в трех сетах переиграли тандем Эликсан Лечемия (Франция) / Анна Шишкова (Чехия).
Киченок и Оксана Калашникова (Грузия) в двух партиях обыграли дуэт Софи Чанг (США) / Анжела Куликов (США).
В четвертьфинале состоится украинское дерби. Зейналова с Джойнт проведут поединок против Киченок и Калашниковой.
WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/8 финала
- Майя Джойнт (Австралия) / Сабина Зейналова (Украина) – Эликсан Лечемия (Франция) / Анна Шишкова (Чехия) – 6:7 (9:11), 6:4, [10:4]
- Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – Софи Чанг (США) / Анжела Куликов (США) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
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