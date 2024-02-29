В четвертьфинале парного турнира в Остине состоится украинское дерби

28 февраля две украинские теннисистки Надежда Киченок и Сабина Зейналова успешно стартовали в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

Сабина вместе со своей напарницей Майей Джойнт (Австралия) в трех сетах переиграли тандем Эликсан Лечемия (Франция) / Анна Шишкова (Чехия).

Киченок и Оксана Калашникова (Грузия) в двух партиях обыграли дуэт Софи Чанг (США) / Анжела Куликов (США).

В четвертьфинале состоится украинское дерби. Зейналова с Джойнт проведут поединок против Киченок и Калашниковой.

WTA 250 Остин. Пары. Хард. 1/8 финала