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  4. Почеттино рассказал, что нужно, чтобы Челси начал побеждать
Англия
28 февраля 2024, 21:58 |
86
1

Почеттино рассказал, что нужно, чтобы Челси начал побеждать

Главный тренер лондонцев снова сказал, что команде нужно время и терпение

28 февраля 2024, 21:58 |
86
1
Почеттино рассказал, что нужно, чтобы Челси начал побеждать
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что нужно, чтобы его команда начала побеждать:

«Дело всегда во времени. Проблема в том, что нам нужно время и терпение, чтобы выигрывать игры, и нам нужно терпение от владельцев, чтобы иметь возможность продолжать».

В этом сезоне Английской Премьер-лиги «Челси» набрал 35 очков в 25 матчах чемпионата. Это позволяет команде занимать лишь 11-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее Маурисио Почеттино рассказал о том, что чувствует поддержку со стороны владельцев «Челси» после поражения команды в финале Кубка английской лиги.

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Jeka23
А ще треба, щоб Михайла прорвало, як щойно з Лідсом. Нарешті!!
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