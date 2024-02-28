Почеттино рассказал, что нужно, чтобы Челси начал побеждать
Главный тренер лондонцев снова сказал, что команде нужно время и терпение
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что нужно, чтобы его команда начала побеждать:
«Дело всегда во времени. Проблема в том, что нам нужно время и терпение, чтобы выигрывать игры, и нам нужно терпение от владельцев, чтобы иметь возможность продолжать».
В этом сезоне Английской Премьер-лиги «Челси» набрал 35 очков в 25 матчах чемпионата. Это позволяет команде занимать лишь 11-ю строчку в турнирной таблице.
Ранее Маурисио Почеттино рассказал о том, что чувствует поддержку со стороны владельцев «Челси» после поражения команды в финале Кубка английской лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко «вдохновился» матчем «Александрии» и «Шахтера»
Форвард Баварии имеет 27 забитых мячей, что дает 54 очка