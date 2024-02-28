Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, какую песню всегда поет на футбольном поле:

«Энергия фанатов действительно особенная. Я понял, насколько велики фанаты «Арсенала» как клуба. Без их поддержки было бы очень, очень тяжело. Особенно в играх, когда все идет не очень хорошо, а они просто продолжают подталкивать тебя - вот почему мы называем их нашим 12-м игроком.

Моя семья тоже всегда в восторге от атмосферы, они в восторге и поют North London Forever. Даже я, когда я на поле или на скамейке запасных, не могу избежать этой песни. Когда фанаты ее поют, я тоже присоединяюсь!»

Ранее Александр Зинченко рассказал, кто является его лучшим другом в «Арсенале».