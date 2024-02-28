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  4. Зинченко рассказал, какую песню всегда поет на футбольном поле
Англия
28 февраля 2024, 21:10 |
1286
1

Зинченко рассказал, какую песню всегда поет на футбольном поле

Украинский защитник «Арсенала» обожает местных болельщиков

28 февраля 2024, 21:10 |
1286
1
Зинченко рассказал, какую песню всегда поет на футбольном поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, какую песню всегда поет на футбольном поле:

«Энергия фанатов действительно особенная. Я понял, насколько велики фанаты «Арсенала» как клуба. Без их поддержки было бы очень, очень тяжело. Особенно в играх, когда все идет не очень хорошо, а они просто продолжают подталкивать тебя - вот почему мы называем их нашим 12-м игроком.

Моя семья тоже всегда в восторге от атмосферы, они в восторге и поют North London Forever. Даже я, когда я на поле или на скамейке запасных, не могу избежать этой песни. Когда фанаты ее поют, я тоже присоединяюсь!»

Ранее Александр Зинченко рассказал, кто является его лучшим другом в «Арсенале».

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко фанаты болельщики зрители
Источник ФК Арсенал Лондон
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luceorius
 То з точки зору банальної ерудиції на всіх матчах Арсенала із Тоттенхемом цю пісню співають вболівальники обох клубів?
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