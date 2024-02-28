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Чемпионат Украины
Колос К
02.03.2024 18:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 20:13 |
88
0

Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 марта в 18:00 матч 19-го тура УПЛ

28 февраля 2024, 20:13 |
88
0
Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

В субботу, 2 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Рух».

Игра пройдет на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало матча запланировано в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 19-го тура «Колос» занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.

«Рух» занимает шестую строчку, сыграв 18 матчей и набрав 27 очков.

Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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