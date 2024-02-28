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  4. Конкурентом Мудрика по позиции в Челси интересуются в Саудовской Аравии
Англия
28 февраля 2024, 20:07 |
294
1

Конкурентом Мудрика по позиции в Челси интересуются в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» хочет подписать Рахима Стерлинга

28 февраля 2024, 20:07 |
294
1
Конкурентом Мудрика по позиции в Челси интересуются в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Звездный вингер «Челси» и сборной Англии Рахим Стерлинг стал объектом интереса клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом сообщают английские СМИ.

Убедить Стерлинга перебраться в Саудовскую Аравию пытаются звезды «Аль-Хиляля» – Неймар и экс-защитник «Челси» Калиду Кулибали. Однако заманить вингера будет непросто: Стерлинг все устраивает в «Челси», и он не собирается покидать клуб.

В нынешнем сезоне на счету Стерлинга 8 голов и 8 ассистов в 32 матчах за «Челси» во всех турнирах. Контракт 29-летнего вингера рассчитан до лета 2027 гола, трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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Аль-Хиляль Рахим Стерлинг Челси трансферы трансферы АПЛ
Источник Daily Sport
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Fant24
Мудрик что конкурирует скемто на лавке запасных ? У него что стул теплее ?
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