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Чемпионат Украины
Ворскла
02.03.2024 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 19:57 | Обновлено 28 февраля 2024, 19:58
93
0

Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 марта в 15:30 матч 19-го тура УПЛ

28 февраля 2024, 19:57 | Обновлено 28 февраля 2024, 19:58
93
0
Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

В субботу, 2 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Верес».

Игра пройдет на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 19-го тура «Ворскла» занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 очка.

«Верес» занимает 15 строчку, сыграв 17 матчей и набрав 12 очков.

Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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