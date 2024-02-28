Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 марта в 15:30 матч 19-го тура УПЛ
В субботу, 2 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Верес».
Игра пройдет на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве. Начало матча запланировано в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 19-го тура «Ворскла» занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 23 очка.
«Верес» занимает 15 строчку, сыграв 17 матчей и набрав 12 очков.
Ворскла – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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