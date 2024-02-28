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  4. Рустам ХУДЖАМОВ: «Вратари? В сборной Украины нет 100% первого номера»
Чемпионат Европы
28 февраля 2024, 19:44 |
661
1

Рустам ХУДЖАМОВ: «Вратари? В сборной Украины нет 100% первого номера»

Тренер вратарей сборной Украины – о конкуренции в команде

28 февраля 2024, 19:44 |
661
1
Рустам ХУДЖАМОВ: «Вратари? В сборной Украины нет 100% первого номера»
Twitter. Рустам Худжамов

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал борьбу за пост основного голкипера команды:

«У нас есть Лунин, Трубин, Бущан и Ризнык. Я бы не сказал, что выбор будет простым. Каждому вратарю хотелось бы услышать, что он первый номер. Это придает уверенности, но говорить сейчас, что у нас есть первый номер – это расслабить вратаря, полностью нивелировать все усилия, которые потратили другие вратари на сборах, матчах и подготовке.

Нет 100% первого номера. Есть ребята, которые между собой конкурируют. И это правильно, я не могу кого-то выделить. Я понимаю их чувства».

21 марта Украина в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной.

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Рустам Худжамов сборная Украины по футболу Анатолий Трубин Андрей Лунин Георгий Бущан Дмитрий Ризнык
Источник ВЗбирна
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Комментарии 1
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Jeka23
Як на мене, в Збірній має бути інший підхід до воротярів: це в клубі вони конкурують і змагаються за місце, а у Збірну він має приїхати, відіграти 1-2 матчі і поїхати, бо зайвий тиск іноді не на користь, а воротар має бути впевненим, що йому довіряють. Хоча, дійсно, важко вибрати у нашому конкретному випадку хто кращий. Треба дивитись по ситуації на конкретний момент часу (у кого краща форма, більше ігрової практики, ментальний стан і т.д.). 
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