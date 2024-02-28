Рустам ХУДЖАМОВ: «Вратари? В сборной Украины нет 100% первого номера»

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал борьбу за пост основного голкипера команды:

«У нас есть Лунин, Трубин, Бущан и Ризнык. Я бы не сказал, что выбор будет простым. Каждому вратарю хотелось бы услышать, что он первый номер. Это придает уверенности, но говорить сейчас, что у нас есть первый номер – это расслабить вратаря, полностью нивелировать все усилия, которые потратили другие вратари на сборах, матчах и подготовке.

Нет 100% первого номера. Есть ребята, которые между собой конкурируют. И это правильно, я не могу кого-то выделить. Я понимаю их чувства».

21 марта Украина в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной.