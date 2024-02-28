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28 февраля 2024, 20:05 |
250
0

Источник: воспитанник Карпат продолжит карьеру в чемпионате Казахстана

Орест Костик подписал контракт с «Жетысу»

28 февраля 2024, 20:05 |
250
0
Источник: воспитанник Карпат продолжит карьеру в чемпионате Казахстана
ФК Металлист. Орест Костик

Украинский вратарь Орест Костик подписал контракт с казахским «Жетысу», сообщает портал Legioners.ua.

По информации источника, 24-летний воспитанник львовских «Карпат» подписал с клубом Премьер-лиги Казахстана однолетнее соглашение.

Последним украинским клубом Ореста был харьковский «Металлист», за который он провел 12 матчей и пропустил 20 голов.

С лета 2023 года Костик защищал ворота литовской «Дайнавы», но вышел на поле лишь в 8 поединках.

В прошлом сезоне чемпионата Казахстана «Жетысу» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 26 матчах лиги.

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Источник Legioners.ua
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