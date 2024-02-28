Ассистент Клоппа может возглавить Аякс

Ближайшим летом новым главным тренером «Аякса» может стать ассистент Юргена Клоппа Пеп Лейндерс. Переговоры клуба с 41-летним нидерландским специалистом уже стартовали.

Лейндерс покинет «Ливерпуль» в конце сезона вместе с Клоппом, который после этого планирует сделать годичную паузу в карьере. В «Аяксе» видят в этом окно возможностей для того, чтобы переманить специалиста.

Единственный опыт самостоятельной работы у Лейндерса – сезон 2017/2018 в «НЕК Неймегене», когда он не сумел вывести команду в Эредивизие.

С октября прошлого года «Аякс» возглавляет Джон ван‘т Схип, однако он, скорее всего, покинет клуб в конце сезона.