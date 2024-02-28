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  4. Ассистент Клоппа может возглавить Аякс
Нидерланды
28 февраля 2024, 19:31 |
361
0

Ассистент Клоппа может возглавить Аякс

Пеп Лейндерс покинет «Ливерпуль» летом

28 февраля 2024, 19:31 |
361
0
Ассистент Клоппа может возглавить Аякс
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Лейндерс

Ближайшим летом новым главным тренером «Аякса» может стать ассистент Юргена Клоппа Пеп Лейндерс. Переговоры клуба с 41-летним нидерландским специалистом уже стартовали.

Лейндерс покинет «Ливерпуль» в конце сезона вместе с Клоппом, который после этого планирует сделать годичную паузу в карьере. В «Аяксе» видят в этом окно возможностей для того, чтобы переманить специалиста.

Единственный опыт самостоятельной работы у Лейндерса – сезон 2017/2018 в «НЕК Неймегене», когда он не сумел вывести команду в Эредивизие.

С октября прошлого года «Аякс» возглавляет Джон ван‘т Схип, однако он, скорее всего, покинет клуб в конце сезона.

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Аякс Ливерпуль Юрген Клопп
Источник talkSPORT
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