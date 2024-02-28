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  4. Завацкая в статусе фаворитки проиграла 284-й ракетке на турнире в Словакии
ITF
28 февраля 2024, 19:28 |
197
1

Завацкая в статусе фаворитки проиграла 284-й ракетке на турнире в Словакии

Катарина в двух сетах уступила Лян Эньшуо в 1/16 финала соревнований в Трнаве

28 февраля 2024, 19:28 |
197
1
Завацкая в статусе фаворитки проиграла 284-й ракетке на турнире в Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 187) завершила выступления на турнире серии ITF W50 в Трнаве (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила Лян Эньшуо (Тайвань, WTA 284) за 1 час и 27 минут, хотя была фавориткой встречи.

ITF W50 Трнава. Хард в помещении. 1/16 финала

Лян Эньшуо (Тайвань) [Q] – Катарина Завацкая (Украина) [7] – 6:2, 6:3

Девушки провели первый очный поединок.

В следующем раунде Лян Эньшуо сразится против японки Химено Сакацуме.

В текущем сезоне на счету Катарины 3 победы и 6 поражений. Неделей ранее Завацкая проиграла Александре Эале во 2-м раунде 75-тысячника в Порту.

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Катарина Завацкая Лян Эньшуо ITF Трнава
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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mini.f
Если Завадская поставила в конторе на свое поражение - это около 5 тысяч долларов, деньги не очень большие, но в хозяйстве пригодятся...
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