Завацкая в статусе фаворитки проиграла 284-й ракетке на турнире в Словакии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 187) завершила выступления на турнире серии ITF W50 в Трнаве (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила Лян Эньшуо (Тайвань, WTA 284) за 1 час и 27 минут, хотя была фавориткой встречи.

ITF W50 Трнава. Хард в помещении. 1/16 финала

Лян Эньшуо (Тайвань) [Q] – Катарина Завацкая (Украина) [7] – 6:2, 6:3

Девушки провели первый очный поединок.

В следующем раунде Лян Эньшуо сразится против японки Химено Сакацуме.

В текущем сезоне на счету Катарины 3 победы и 6 поражений. Неделей ранее Завацкая проиграла Александре Эале во 2-м раунде 75-тысячника в Порту.