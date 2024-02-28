Завацкая в статусе фаворитки проиграла 284-й ракетке на турнире в Словакии
Катарина в двух сетах уступила Лян Эньшуо в 1/16 финала соревнований в Трнаве
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 187) завершила выступления на турнире серии ITF W50 в Трнаве (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/16 финала украинка в двух сетах уступила Лян Эньшуо (Тайвань, WTA 284) за 1 час и 27 минут, хотя была фавориткой встречи.
ITF W50 Трнава. Хард в помещении. 1/16 финала
Лян Эньшуо (Тайвань) [Q] – Катарина Завацкая (Украина) [7] – 6:2, 6:3
Девушки провели первый очный поединок.
В следующем раунде Лян Эньшуо сразится против японки Химено Сакацуме.
В текущем сезоне на счету Катарины 3 победы и 6 поражений. Неделей ранее Завацкая проиграла Александре Эале во 2-м раунде 75-тысячника в Порту.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта Костюк и Даяна Ястремская выиграли стартовые матчи
23-26 февраля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Испании