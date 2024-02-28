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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы, футболисты, как актеры в фильме»
Англия
28 февраля 2024, 19:23 |
238
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы, футболисты, как актеры в фильме»

Украинский защитник «Арсенала» уважает клубных работников

28 февраля 2024, 19:23 |
238
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы, футболисты, как актеры в фильме»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о своих отношениях с клубными работниками:

«У меня хорошие отношения со всеми сотрудниками, и очень важно, чтобы мы все чувствовали себя частью группы. Возможно, некоторые болельщики со всего мира смотрят на нас и думают, что «Арсенал» – это лишь команда, которую они видят на поле. Это гораздо, гораздо больше. Это ребята, которые так тяжело работают на тренировочном поле и на стадионе, чтобы сделать эту команду, этот клуб успешным.

Мы, игроки, подобны актерам в фильме, но за кадром много людей, которые делают этот фильм особенным. Без их вклада достичь какого-либо успеха было бы очень и очень трудно».

Ранее Александр Зинченко рассказал, кто является его лучшим другом в «Арсенале».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Арсенал Лондон
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