ФОТО. Неймар посмеялся над результативностью экс-одноклубника по ПСЖ

Экс-нападающий ПСЖ Неймар, ныне являющийся игроком саудовского «Аль-Хиляля», высмеял статистику вингера парижан Усмана Дембеле.

Неймар лайкнул пост на одном из своих фанатских аккаунтов, имеющем 445 тысяч подписчиков, в котором говорится, что в этом сезоне бразилец забил два гола за ПСЖ, хотя уже не играет за него, а Дембеле — всего один.

Неймар также оставил под публикацией эмодзи, изображающий плач от смеха.