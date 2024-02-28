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  4. ФОТО. Неймар посмеялся над результативностью экс-одноклубника по ПСЖ
Франция
28 февраля 2024, 18:50 |
323
0

ФОТО. Неймар посмеялся над результативностью экс-одноклубника по ПСЖ

У бразильца больше забитых мячей за парижан в нынешнем сезоне, чем у Дембеле

28 февраля 2024, 18:50 |
323
0
ФОТО. Неймар посмеялся над результативностью экс-одноклубника по ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Экс-нападающий ПСЖ Неймар, ныне являющийся игроком саудовского «Аль-Хиляля», высмеял статистику вингера парижан Усмана Дембеле.

Неймар лайкнул пост на одном из своих фанатских аккаунтов, имеющем 445 тысяч подписчиков, в котором говорится, что в этом сезоне бразилец забил два гола за ПСЖ, хотя уже не играет за него, а Дембеле — всего один.

Неймар также оставил под публикацией эмодзи, изображающий плач от смеха.

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Неймар Усман Дембеле ПСЖ
Источник Goal.com
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