Франция28 февраля 2024, 18:50 |
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ФОТО. Неймар посмеялся над результативностью экс-одноклубника по ПСЖ
У бразильца больше забитых мячей за парижан в нынешнем сезоне, чем у Дембеле
28 февраля 2024, 18:50 |
323
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Экс-нападающий ПСЖ Неймар, ныне являющийся игроком саудовского «Аль-Хиляля», высмеял статистику вингера парижан Усмана Дембеле.
Неймар лайкнул пост на одном из своих фанатских аккаунтов, имеющем 445 тысяч подписчиков, в котором говорится, что в этом сезоне бразилец забил два гола за ПСЖ, хотя уже не играет за него, а Дембеле — всего один.
Неймар также оставил под публикацией эмодзи, изображающий плач от смеха.
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