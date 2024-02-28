Карпаты рассказали о ситуации с допуском болельщиков на трибуны

Исполнительный директор «Карпат» Андрей Тлумак пока не знает, сможет ли клуб организовать все условия для того, чтобы лидер Первой лиги проводил матчи второй части сезона с болельщиками.

«На сегодняшний день создаем все условия, отрабатываем нормы. Но пока не можем ничего еще сказать. Работаем над этим — над бомбоубежищами и так далее».

«Если удастся, то будем играть. Потому что очень много правил, которые нужно выполнить. Потому сейчас даже не знаем, какое количество зрителей сможем принимать. Это не только от нас зависит», – сказал Тлумак.

Стартовый матч сезона Первой лиги в 2024 году команда проведет 23 марта против «Полтавы».