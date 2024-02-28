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  4. Забивной форвард согласился продлить контракт с Ювентусом
Италия
28 февраля 2024, 19:38 |
431
0

Забивной форвард согласился продлить контракт с Ювентусом

Агенты Влаховича уже контактировали с руководством туринцев

28 февраля 2024, 19:38 |
431
0
Забивной форвард согласился продлить контракт с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

24-летний форвард Душан Влахович продлит контракт с туринским «Ювентусом».

По информации La Gazzetta dello Sport, агенты футболиста контактировали с руководством «Старой Синьоры» по поводу нового соглашения. Отмечается, что нынешний контракт серба действует до лета 2026-го года, и в нем есть пункт об обязательном повышении зарплаты – если за первый сезон Душан получил 7,5 млн евро, то за следующий пополнит свой банковский счет уже на 12 млн в евровалюте.

Добавим, что в нынешнем сезоне Влахович провел за «Ювентус» в Серии А и Кубке Италии 25 матчей, в которых забил 15 мячей.

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Душан Влахович Ювентус продление контракта Серия A
Источник Get Italian Football News
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