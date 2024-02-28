Забивной форвард согласился продлить контракт с Ювентусом

24-летний форвард Душан Влахович продлит контракт с туринским «Ювентусом».

По информации La Gazzetta dello Sport, агенты футболиста контактировали с руководством «Старой Синьоры» по поводу нового соглашения. Отмечается, что нынешний контракт серба действует до лета 2026-го года, и в нем есть пункт об обязательном повышении зарплаты – если за первый сезон Душан получил 7,5 млн евро, то за следующий пополнит свой банковский счет уже на 12 млн в евровалюте.

Добавим, что в нынешнем сезоне Влахович провел за «Ювентус» в Серии А и Кубке Италии 25 матчей, в которых забил 15 мячей.