Другие новости28 февраля 2024, 18:27 |
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Второй после Роналду. На Месси подписались 500 млн людей в Instagram
Аргентинец выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года
28 февраля 2024, 18:27 |
167
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Нападающий «Интер Майами», чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси набрал 500 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.
По данному показателю 36-летний футболист уступает только форварду «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. У португальца в настоящее время в подписчиках 622 миллиона человек.
Напомним, что Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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