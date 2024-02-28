Второй после Роналду. На Месси подписались 500 млн людей в Instagram

Нападающий «Интер Майами», чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси набрал 500 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.

По данному показателю 36-летний футболист уступает только форварду «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. У португальца в настоящее время в подписчиках 622 миллиона человек.

Напомним, что Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.