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28 февраля 2024, 18:27 |
167
0

Второй после Роналду. На Месси подписались 500 млн людей в Instagram

Аргентинец выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года

28 февраля 2024, 18:27 |
167
0
Второй после Роналду. На Месси подписались 500 млн людей в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами», чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси набрал 500 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram.

По данному показателю 36-летний футболист уступает только форварду «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. У португальца в настоящее время в подписчиках 622 миллиона человек.

Напомним, что Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Лионель Месси Instagram Криштиану Роналду Интер Майами
Источник Instagram
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