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  4. ВИДЕО. Не Шевченко. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных кумиров
Испания
28 февраля 2024, 18:32 |
835
0

ВИДЕО. Не Шевченко. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных кумиров

Виктор восхищается Зинедином Зиданом, а идолом Артема является Златан Ибрагимович

28 февраля 2024, 18:32 |
835
0
ВИДЕО. Не Шевченко. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных кумиров
ФК Жирона. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Каталонская «Жирона» в своих социальных сетях поделилась видео с тренировки, на которой почти каждый игрок первой команды должен был назвать своего футбольного кумира.

Пресс-служба «красно-белых» не обошла стороной и украинских футболистов: Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Интересно, что ни один из них не назвал своим кумиром легендарного нападающего и соотечественника Андрея Шевченко. Виктор Цыганков своим идолом считает французского полузащитника Зинедина Зидана, а примером для Артема Довбика является шведский форвард Златан Ибрагимович.

ВИДЕО. Не Шевченко. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных кумиров

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Златан Ибрагимович Артем Довбик Зинедин Зидан Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео
Источник ФК Жирона
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