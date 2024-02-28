ВИДЕО. Не Шевченко. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных кумиров
Виктор восхищается Зинедином Зиданом, а идолом Артема является Златан Ибрагимович
Каталонская «Жирона» в своих социальных сетях поделилась видео с тренировки, на которой почти каждый игрок первой команды должен был назвать своего футбольного кумира.
Пресс-служба «красно-белых» не обошла стороной и украинских футболистов: Виктора Цыганкова и Артема Довбика.
Интересно, что ни один из них не назвал своим кумиром легендарного нападающего и соотечественника Андрея Шевченко. Виктор Цыганков своим идолом считает французского полузащитника Зинедина Зидана, а примером для Артема Довбика является шведский форвард Златан Ибрагимович.
ВИДЕО. Не Шевченко. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных кумиров
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