Каталонская «Жирона» в своих социальных сетях поделилась видео с тренировки, на которой почти каждый игрок первой команды должен был назвать своего футбольного кумира.

Пресс-служба «красно-белых» не обошла стороной и украинских футболистов: Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Интересно, что ни один из них не назвал своим кумиром легендарного нападающего и соотечественника Андрея Шевченко. Виктор Цыганков своим идолом считает французского полузащитника Зинедина Зидана, а примером для Артема Довбика является шведский форвард Златан Ибрагимович.

ВИДЕО. Не Шевченко. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных кумиров