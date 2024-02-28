Зинченко рассказал о первом опыте капитанства в сборной Украины

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о первом опыте капитанства в национальной сборной Украины:

«Честно говоря, если вы посмотрите игры, когда я был капитаном своей команды, то увидите, что я сыграл больше матчей за сборную, чем многие ребята, которые были старше меня, поэтому я совсем не чувствовал дискомфорта.

И сегодня в современном футболе не только капитан является лидером. Я думаю, что если в вашей команде есть много лидеров, это значительно облегчает жизнь. Это то, что сложилось в украинской сборной на поле и за его пределами, и мы имеем такую же ситуацию с «Арсеналом». Думаю, я смотрю на слово «лидер» немного глубже, чем на другие слова. Лидером может быть парень, который не играет в команде регулярно, но важно то, как он ведет себя в команде. Без таких людей намного сложнее».

Ранее Александр Зинченко рассказал, кто является его лучшим другом в «Арсенале».