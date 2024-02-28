Гендиректор Кривбасса раскрыл детали подписания Дибанго
Владимир Баенко также рассказал, стоит ли ожидать новых трансферов
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко раскрыл детали трансфера камерунского защитника Ивана Дибанго и рассказал, стоит ли ожидать новых подписаний.
– Владимир Владимирович, трансфер Дибанго – один из лучших в истории возрожденного «Кривбасса»?
– Хочу поздравить наших болельщиков с этим подписанием. Мы воспользовались опцией выкупа в контракте. Радуемся, что удалось это сделать.
– Как много сейчас значит Иван Дибанго для нашего клуба?
– Иван был одним из первых легионеров после первого сезона «Кривбасса» в УПЛ. За это время он очень хорошо влился в нашу команду. У нас каждый игрок важен, но Иван в команде уже долгое время, поэтому мы с большой любовью подписали с ним полноценный контракт.
– На какой срок подписан контракт? Были ли преграды перед этим подписанием?
– До лета 2026 года. Работа по этому трансферу велась больше года. Хочу выразить благодарность за помощь в этом трансфере «Левадии», а также ее президенту Виктору Леваде, настоящему патриоту Украины. Мы построили дружеские отношения, и благодаря этому переход стал реальностью.
– И уже традиционный вопрос: ожидать ли болельщикам в ближайшее время еще новых подписаний?
– Мы работаем над усилением команды, а также над тем, чтобы сохранить важных футболистов, которые себя хорошо зарекомендовали. Что касается усиления, то, возможно, это будет уже летом, но в этом направлении мы работаем всегда. Как сказал Юрий Вернидуб, мы всегда ищем игроков, которые сильнее тех, которые сейчас в команде. Потому что всегда должны поддерживать высокую конкуренцию в «Кривбассе». Ведь наш клуб ведет борьбу за самые высокие места в чемпионате Украины.
Ранее стало известно, сколько «Кривбасс» заплатил за Ивана Дибанго.
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