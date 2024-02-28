Зинченко рассказал, кто является его лучшим другом в Арсенале

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, кто является его лучшим другом в команде:

«Мы очень дружная команда. Трудно выбрать игрока, с которым я наиболее близок, но если я выберу одного, то это Габриэль Жезус – потому что я знаю его дольше, чем свою жену! Шучу, но я знаю его очень давно!

Сейчас у нас обоих есть дети. Наши графики означают, что довольно трудно проводить время вместе, но приятно делиться опытом с игроками из разных стран и культурных сред, хотя мы все говорим на одном языке, футбольном языке, который понимают во всем мире. На самом деле, я всегда хотел поехать в Бразилию, так что хорошо, что теперь у меня есть друзья через футбол, которых я могу расспросить об этой стране и которые дадут мне совет».

Ранее Александр Зинченко заявил, что ему трудно представить, как его семья идет в бомбоубежище.