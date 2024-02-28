Дибанго после подпиания контракта с Кривбассом: «Наша цель – выиграть УПЛ»

В среду «Кривбасс» объявил о выкупе контракта основного защитника Ивана Дибанго, который получил полноценный контракт с клубом до лета 2026 года. Игрок надеется, что сможет уже в этом сезоне праздновать чемпионский титул.

– Иван, каковы твои первые эмоции после того, как ты стал полноценным игроком ФК «Кривбасс»?

– Очень рад быть частью большой красно-белой семьи. Уверен, вместе мы получим отличный результат сотрудничества. «Кривбасс» – это мы!

– За эти полтора года, которые ты играешь за «Кривбасс», насколько команда и клуб стали для тебя родными?

– Чтобы вы понимали: честно, сейчас не скажу, когда последний раз общался с семьей, но каждый день общаюсь с моими друзьями, партнерами здесь, в «Кривбассе», меня поддерживают во всем. Здесь я счастлив.

– У тебя новый контракт. Даст ли это дополнительный стимул на вторую часть сезона?

– Конечно. Наша цель сейчас – стать чемпионами Украины. Полагаю, это возможно. Это наша мечта. Первый матч второй части сезона против «ЛНЗ» показал, что наша команда – единое целое, настоящая семья.

– Болельщики называют тебя «черная пантера». Знал ли об этом и как относишься к такому сравнению?

– (улыбается) Действительно? Нет, не знал, но мне нравится.