Стало известно, сколько Кривбасс заплатил за выкуп Дибанго

«Кривбасс» заплатил эстонской «Левадии» 250 тысяч за полноценный трансфер камерунского защитника Ивана Дибанго, сообщает известный портал Transfermarkt.

Напомним, до недавнего трансфера 21-летний футболист выступал за криворожский клуб лишь на правах аренды. Сейчас он подписал с командой полноценный контракт, который рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Иван Дибанго является безальтернативным игроком «Кривбасса», ведь полностью отыграл все 18 матчей УПЛ, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Тот же Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.