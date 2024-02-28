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Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 17:10 | Обновлено 28 февраля 2024, 17:30
386
1

Стало известно, сколько Кривбасс заплатил за выкуп Дибанго

Камерунский защитник стоил команде из Кривого Рога 250 тысяч евро

28 февраля 2024, 17:10 | Обновлено 28 февраля 2024, 17:30
386
1
Стало известно, сколько Кривбасс заплатил за выкуп Дибанго
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

«Кривбасс» заплатил эстонской «Левадии» 250 тысяч за полноценный трансфер камерунского защитника Ивана Дибанго, сообщает известный портал Transfermarkt.

Напомним, до недавнего трансфера 21-летний футболист выступал за криворожский клуб лишь на правах аренды. Сейчас он подписал с командой полноценный контракт, который рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Иван Дибанго является безальтернативным игроком «Кривбасса», ведь полностью отыграл все 18 матчей УПЛ, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Тот же Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

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трансферы Левадия Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ Иван Дибанго финансы Transfermarkt
Источник Transfermarkt
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Марина Полоз
Той же Трансфермаркет дає інформацію про трансфер в 500 тисяч, а не 250 тисяч. 
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