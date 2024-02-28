Стало известно, сколько Кривбасс заплатил за выкуп Дибанго
Камерунский защитник стоил команде из Кривого Рога 250 тысяч евро
«Кривбасс» заплатил эстонской «Левадии» 250 тысяч за полноценный трансфер камерунского защитника Ивана Дибанго, сообщает известный портал Transfermarkt.
Напомним, до недавнего трансфера 21-летний футболист выступал за криворожский клуб лишь на правах аренды. Сейчас он подписал с командой полноценный контракт, который рассчитан до лета 2026 года.
В этом сезоне Иван Дибанго является безальтернативным игроком «Кривбасса», ведь полностью отыграл все 18 матчей УПЛ, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Тот же Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
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