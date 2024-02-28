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28 февраля 2024, 16:13 |
371
1

Тренер Португалии рассказал, в чем отличие Роналду от других футболистов

Роберто Мартинес считает ветеранов Криштиану и Пепе примером для молодежи

28 февраля 2024, 16:13 |
371
1
Тренер Португалии рассказал, в чем отличие Роналду от других футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес и Криштиану Роналду

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес назвал главное качество, которое выделяет Криштиану Роналду перед другими футболистами.

«У нас есть возможность приглашать двух опытных игроков: 41-летнего Пепе, который является примером для тех, кто хочет играть в Лиге чемпионов, и Криштиану Роналду, который в свои 38 лет стал единственным, кто достиг отметки в 200 матчей за сборную.

Это два эталонных игрока, благодаря которым такие футболисты, как Жоау Невеш, будут повышать требования к себе на ежедневной основе.

Я работал со многими игроками, но что отличает Криштиану, так это готовность всегда быть лучше. Заразительный голод, но очень труднодоступный», – поделился Мартинес в интервью SAPO Desporto.

Отметим, что Португалия сыграет в финальном турнире Евро-2024 в одной группе с Чехией, Турцией и одним из победителей плей-офф. Первый поединок на турнире Роналду и компания проведут 18 июня против чехов.

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Роберто Мартинес Криштиану Роналду Пепе Евро-2024
Источник SAPO Desporto
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Комментарии 1
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vbrjkf
Так, вони можуть бути еталоном відношення до справи, якій присвятили своє життя і прикладом для молоді щодо працелюбності для досягнення своєї мрії - бути кращими.
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