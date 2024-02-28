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  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я горжусь собой. Недавно не могла попасть даже в топ-70»
WTA
28 февраля 2024, 17:13 | Обновлено 28 февраля 2024, 17:15
528
0

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я горжусь собой. Недавно не могла попасть даже в топ-70»

Украинская теннисистка вернулась к хорошей форме

28 февраля 2024, 17:13 | Обновлено 28 февраля 2024, 17:15
528
0
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я горжусь собой. Недавно не могла попасть даже в топ-70»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о том, что довольна тем прогрессом, которого ей удалось добиться за последние месяцы.

«На самом деле я очень горжусь собой, потому что предыдущие три года были тяжелыми для меня. Было очень тяжело. Я даже не могла попасть в топ-70. Я просто полностью сняла с себя давление. До этого я слишком сильно давила на себя, по поводу всего. Накануне Открытого чемпионата Австралии я сказала себе: «Ладно, больше никакого давления».

«Я просто хочу чувствовать себя счастливой на корте и наслаждаться этим», – сказала Ястремская, которая сейчас в рейтинге занимает 33 место.

Даяна вышла в 1/8 финала турнира в Сан-Диего.

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Даяна Ястремская
Источник Большой теннис Украины
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