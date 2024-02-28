Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Я горжусь собой. Недавно не могла попасть даже в топ-70»
Украинская теннисистка вернулась к хорошей форме
Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о том, что довольна тем прогрессом, которого ей удалось добиться за последние месяцы.
«На самом деле я очень горжусь собой, потому что предыдущие три года были тяжелыми для меня. Было очень тяжело. Я даже не могла попасть в топ-70. Я просто полностью сняла с себя давление. До этого я слишком сильно давила на себя, по поводу всего. Накануне Открытого чемпионата Австралии я сказала себе: «Ладно, больше никакого давления».
«Я просто хочу чувствовать себя счастливой на корте и наслаждаться этим», – сказала Ястремская, которая сейчас в рейтинге занимает 33 место.
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