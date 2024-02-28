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CS2
28 февраля 2024, 16:50 | Обновлено 28 февраля 2024, 17:01
77
0

Игроки ПСЖ высказались касательно своего первого рейтинга в игре EA FC

Футболисты французского гранда вспомнили, как реагировали на свои первые карточки

28 февраля 2024, 16:50 | Обновлено 28 февраля 2024, 17:01
77
0
Игроки ПСЖ высказались касательно своего первого рейтинга в игре EA FC
Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько игроков ПСЖ рассказали, что чувствовали, когда увидели свою первую карточку в игре EA Sports FC.

«Когда я увидел свою первую карточку в 2023 году, я был в шоке, потому что когда я был маленьким, я играл в эту игру, и я никогда не думал, что окажусь в игре.

Я так много играл со своим собственным игроком в Ultimate Team, даже со своими друзьями я ставил себя в атаку», – сказал Брэдли Баркола, чей первый рейтинг в игре был 63. Сейчас нападающий имеет показатель в 76.

»Я был в игре впервые, потому был счастлив. Этот показатель 25 в защите? Очевидно, они не смотрели, как я играю», – сказал нападающий Рандаль Коло Муани. Его первый рейтинг был 64. В последней версии игры у него скилл на 20 пунктов больше.

«Да, это хорошая карточка, хотя я мог иметь более высокую статистику удара!», – прокомметнировал свой рейтинг в 74 Варрен Заир Эмери. Для него это первая карточка в игре EA FC.

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FIFA (игра) EA Sports FC 24 киберспорт ПСЖ Брэдли Баркола Рандаль Коло Муани Варрен Заир-Эмери
Источник Лига 1
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