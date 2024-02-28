Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси и намекнул на Мудрика
Англия
28 февраля 2024, 15:29 |
581
0

Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси и намекнул на Мудрика

Пол Мерсон как всегда критичен по отношению к Челси

28 февраля 2024, 15:29 |
581
0
Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси и намекнул на Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-игрок «Арсенала», а ныне эксперт в британских СМИ Пол Мерсон раскритиковал политику «Челси», который за последние 1,5 года потратил более миллиарда евро на новых игроков, включая Михаила Мудрика.

Большинство из новичков, в том числе украинец, получили контракты на 7-8 лет, что является редкостью в современном футболе.

«Проблема команды в том, что тренер Почеттино пришел в момент, когда клуб потратил огромное количество денег на грузовик игроков с 8-летними контрактами. О чем думали в «Челси»? Тренеру приходится оправдываться, что он этих футболистов не просил. Они застряли и не знают, куда двигаться».

«Вероятно, теперь будут вынуждены продавать своего таланта Конора Галлахера, потому что таковы реалии финансового фэйр-плей. Это удивляет. Конечно, можно просто уволить Почеттино, но что это даст и кто сейчас придет вместо него», — сказал Мерсон.

«Челси» проиграл в финале Кубка английской лиги, но продолжает борьбу в Кубке Англии. Сегодня вечером команда сыграет с «Лидсом».

По теме:
Челси – Лидс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии
Доктор наук Университета Болтона заявил о желании возглавить Челси
ВИДЕО. Миколенко – о Холанде, Салахе, рыбалке, карьере в настольном теннисе
Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Пол Мерсон Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Футбол | 27 февраля 2024, 20:13 14
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду

О ситуации с олимпийской сборной рассказал Цыганык

Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии
Футбол | 28 февраля 2024, 14:36 0
Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии
Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Англии

Поединок состоится 28 февраля в 22:00 по Киеву

Золотая бутса. Лидирует Гарри Кейн. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Футбол | 28.02.2024, 05:45
Золотая бутса. Лидирует Гарри Кейн. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Золотая бутса. Лидирует Гарри Кейн. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Сын Шевченко снова забил в Англии и вывел команду в финал турнира
Футбол | 27.02.2024, 19:32
Сын Шевченко снова забил в Англии и вывел команду в финал турнира
Сын Шевченко снова забил в Англии и вывел команду в финал турнира
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт Дибанго у эстонского клуба
Футбол | 28.02.2024, 10:27
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт Дибанго у эстонского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс выкупил контракт Дибанго у эстонского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
27.02.2024, 15:22 3
Футбол
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
27.02.2024, 06:18
Другие виды
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
27.02.2024, 00:33 5
Футбол
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
26.02.2024, 23:28 5
Футбол
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
27.02.2024, 13:17 21
Футбол
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
26.02.2024, 23:59 33
Футбол
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
27.02.2024, 21:31 349
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем