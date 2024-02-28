Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси и намекнул на Мудрика

Экс-игрок «Арсенала», а ныне эксперт в британских СМИ Пол Мерсон раскритиковал политику «Челси», который за последние 1,5 года потратил более миллиарда евро на новых игроков, включая Михаила Мудрика.

Большинство из новичков, в том числе украинец, получили контракты на 7-8 лет, что является редкостью в современном футболе.

«Проблема команды в том, что тренер Почеттино пришел в момент, когда клуб потратил огромное количество денег на грузовик игроков с 8-летними контрактами. О чем думали в «Челси»? Тренеру приходится оправдываться, что он этих футболистов не просил. Они застряли и не знают, куда двигаться».

«Вероятно, теперь будут вынуждены продавать своего таланта Конора Галлахера, потому что таковы реалии финансового фэйр-плей. Это удивляет. Конечно, можно просто уволить Почеттино, но что это даст и кто сейчас придет вместо него», — сказал Мерсон.

«Челси» проиграл в финале Кубка английской лиги, но продолжает борьбу в Кубке Англии. Сегодня вечером команда сыграет с «Лидсом».