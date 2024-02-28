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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Мне очень хочется в еврокубки. Обычно мои команды – там»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 15:11 |
427
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мне очень хочется в еврокубки. Обычно мои команды – там»

Тренер Кривбасса рассчитывает на участие в еврокубках

28 февраля 2024, 15:11 |
427
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мне очень хочется в еврокубки. Обычно мои команды – там»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб не хочет говорить о чемпионских амбициях в УПЛ, однако надеется, что команда финиширует в еврокубковой зоне.

«Мне очень хочется вернуться в еврокубки. Я об этом не думаю, но мне очень хочется снова быть там. Я работал с командами, которые обычно были в еврокубках, в том числе на групповом этапе. Очень этого хочется».

«Учтем, что с сезона 2025/26, насколько я понимаю, будет сложнее, от Украины в Европе будет не пять, а четыре команды», — сказал Вернидуб.

Сейчас команда лидирует в УПЛ, а в следующем туре сыграет против «Шахтера».

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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Вернидуб
Источник Профутбол Digital
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