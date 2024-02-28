Где смотреть онлайн матч УПЛ Полесье – ЛНЗ
Поединок пройдет 1 марта в 18:00 в Житомире
В пятницу, 1 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Полесье» и ЛНЗ.
Игра пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе.
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Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
«Полесье» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 33 очка после 18 игр. У ЛНЗ 20 пунктов после 17 встреч и 10-я позиция.
В поединке первого круга сезона-2023/2024 со счетом 2:1 в Черкассах победило «Полесье».
Видеотрансляцию матча «Полесье» – ЛНЗ проводит УПЛ ТВ.
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