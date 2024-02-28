Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч УПЛ Полесье – ЛНЗ
Украина. Премьер лига
28 февраля 2024, 14:16 | Обновлено 28 февраля 2024, 14:23
671
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Полесье – ЛНЗ

Поединок пройдет 1 марта в 18:00 в Житомире

28 февраля 2024, 14:16 | Обновлено 28 февраля 2024, 14:23
671
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Полесье – ЛНЗ
УПЛ

​В пятницу, 1 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Полесье» и ЛНЗ.

Игра пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

«Полесье» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 33 очка после 18 игр. У ЛНЗ 20 пунктов после 17 встреч и 10-я позиция.

В поединке первого круга сезона-2023/2024 со счетом 2:1 в Черкассах победило «Полесье».

Видеотрансляцию матча «Полесье» – ЛНЗ проводит УПЛ ТВ.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мне очень хочется в еврокубки. Обычно мои команды – там»
Полесье продало почти все билеты на матч с ЛНЗ
В Динамо определили лучшего игрока матча против Металлиста 1925
где смотреть Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотая бутса. Лидирует Гарри Кейн. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Футбол | 28 февраля 2024, 05:45 1
Золотая бутса. Лидирует Гарри Кейн. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Золотая бутса. Лидирует Гарри Кейн. На каком месте Холанд и Мбаппе?

Форвард Баварии имеет 27 забитых мячей, что дает 54 очка

Все из-за Реала. Ключевой игрок Ливерпуля может перейти в Баварию
Футбол | 27 февраля 2024, 16:15 0
Все из-за Реала. Ключевой игрок Ливерпуля может перейти в Баварию
Все из-за Реала. Ключевой игрок Ливерпуля может перейти в Баварию

Эндрю Робертсон является лучшим вариантом для замены Альфонсо Дэвиса

Сын Шевченко снова забил в Англии и вывел команду в финал турнира
Футбол | 27.02.2024, 19:32
Сын Шевченко снова забил в Англии и вывел команду в финал турнира
Сын Шевченко снова забил в Англии и вывел команду в финал турнира
Сын Шевченко может пойти на повышение в Англии. Он удивил тренера
Футбол | 28.02.2024, 13:48
Сын Шевченко может пойти на повышение в Англии. Он удивил тренера
Сын Шевченко может пойти на повышение в Англии. Он удивил тренера
Наставник МЮ тен Хаг не общается с Рэшфордом из-за пьяных выходок игрока
Футбол | 28.02.2024, 12:41
Наставник МЮ тен Хаг не общается с Рэшфордом из-за пьяных выходок игрока
Наставник МЮ тен Хаг не общается с Рэшфордом из-за пьяных выходок игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
Феррер рассказал, почему Алькарас перестал выигрывать титулы
Феррер рассказал, почему Алькарас перестал выигрывать титулы
26.02.2024, 16:25
Теннис
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
27.02.2024, 00:33 5
Футбол
Даррен БЕНТ: «Тот, кто купил в Челси Мудрика, заслуживает увольнения»
Даррен БЕНТ: «Тот, кто купил в Челси Мудрика, заслуживает увольнения»
26.02.2024, 22:59 5
Футбол
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
26.02.2024, 23:28 5
Футбол
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
27.02.2024, 20:13 14
Футбол
Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»
Марино ПУШИЧ: «Не близко, но прилетели две ракеты. Можно было услышать»
27.02.2024, 19:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем