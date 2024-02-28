​В пятницу, 1 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Полесье» и ЛНЗ.

Игра пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе.

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

«Полесье» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 33 очка после 18 игр. У ЛНЗ 20 пунктов после 17 встреч и 10-я позиция.

В поединке первого круга сезона-2023/2024 со счетом 2:1 в Черкассах победило «Полесье».

Видеотрансляцию матча «Полесье» – ЛНЗ проводит УПЛ ТВ.