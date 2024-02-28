Александр ЗИНЧЕНКО: «Сложно представить, как моя семья идет в бомбоубежище»

Лидер «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко в комментарии официальному сайту клуба рассказал о ситуации в стране в условиях войны с россией.

«Никто не может осознать, через что проходят украинцы, особенно те, кто сейчас находится в стране, пытаясь приспособиться к бомбам над головой. У меня уже двое детей, и я не могу представить, что моя семья во время ночной сирены должна прятаться в бомбоубежище. Людям очень тяжело объяснить, что происходит в Украине. Мы, футболисты, выступающие за границей, рассказываем здесь о трагедии нашего народа и пытаемся помочь, чем можем, как только можем».

«Я понимаю, что в какой-то степени люди устали от войны, но нужно продолжать. Мы не знаем, что произойдет в ближайшие годы, поэтому должны держаться вместе».

«На нас, футболистах, дополнительная ответственность. Мы можем подарить украинцам положительные эмоции, заставить улыбнуться, порадовать хотя бы на несколько минут. Это наша обязанность дарить им радость. Это то, что мы пытаемся делать каждый раз, когда надеваем футболку с украинским гербом на груди», — сказал Зинченко.

Свой ближайший матч Украина проведет 21 марта в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии.