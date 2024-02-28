Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Сложно представить, как моя семья идет в бомбоубежище»
Англия
28 февраля 2024, 14:28 |
928
2

Александр ЗИНЧЕНКО: «Сложно представить, как моя семья идет в бомбоубежище»

Игрок сборой Украины рассказал клубному СМИ о ситуации в Украине

28 февраля 2024, 14:28 |
928
2
Александр ЗИНЧЕНКО: «Сложно представить, как моя семья идет в бомбоубежище»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лидер «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко в комментарии официальному сайту клуба рассказал о ситуации в стране в условиях войны с россией.

«Никто не может осознать, через что проходят украинцы, особенно те, кто сейчас находится в стране, пытаясь приспособиться к бомбам над головой. У меня уже двое детей, и я не могу представить, что моя семья во время ночной сирены должна прятаться в бомбоубежище. Людям очень тяжело объяснить, что происходит в Украине. Мы, футболисты, выступающие за границей, рассказываем здесь о трагедии нашего народа и пытаемся помочь, чем можем, как только можем».

«Я понимаю, что в какой-то степени люди устали от войны, но нужно продолжать. Мы не знаем, что произойдет в ближайшие годы, поэтому должны держаться вместе».

«На нас, футболистах, дополнительная ответственность. Мы можем подарить украинцам положительные эмоции, заставить улыбнуться, порадовать хотя бы на несколько минут. Это наша обязанность дарить им радость. Это то, что мы пытаемся делать каждый раз, когда надеваем футболку с украинским гербом на груди», — сказал Зинченко.

Свой ближайший матч Украина проведет 21 марта в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии.

По теме:
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1060 оккупантов, 2 самолета и 14 танков
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Александр Зинченко сборная Украины по футболу российско-украинская война Арсенал Лондон
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все из-за Реала. Ключевой игрок Ливерпуля может перейти в Баварию
Футбол | 27 февраля 2024, 16:15 0
Все из-за Реала. Ключевой игрок Ливерпуля может перейти в Баварию
Все из-за Реала. Ключевой игрок Ливерпуля может перейти в Баварию

Эндрю Робертсон является лучшим вариантом для замены Альфонсо Дэвиса

Наставник МЮ тен Хаг не общается с Рэшфордом из-за пьяных выходок игрока
Футбол | 28 февраля 2024, 12:41 3
Наставник МЮ тен Хаг не общается с Рэшфордом из-за пьяных выходок игрока
Наставник МЮ тен Хаг не общается с Рэшфордом из-за пьяных выходок игрока

Также звездный форвард был оштрафован на двухнедельную зарплату

Золотая бутса. Лидирует Гарри Кейн. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Футбол | 28.02.2024, 05:45
Золотая бутса. Лидирует Гарри Кейн. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Золотая бутса. Лидирует Гарри Кейн. На каком месте Холанд и Мбаппе?
Сын Шевченко может пойти на повышение в Англии. Он удивил тренера
Футбол | 28.02.2024, 13:48
Сын Шевченко может пойти на повышение в Англии. Он удивил тренера
Сын Шевченко может пойти на повышение в Англии. Он удивил тренера
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Футбол | 27.02.2024, 18:35
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fant24
Легче всего бороться на расстоянии от Украины .Лучше рассказывать чем здесь жить .Шева приехал на выьоры .побыл пару дней и снова полетел голубем мира зв бугор лишь бы здесь на ракету не нарваться
Ответить
+3
Swed
Тогда представь что их вообще нет в жилых квартал многоэтажек. 
  А есть помещения, которые обозначили как Укрытие.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Бетербиева шокирован поединком Гвоздика и Бенавидеса
Тренер Бетербиева шокирован поединком Гвоздика и Бенавидеса
26.02.2024, 19:14
Бокс
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
Возвращение на победный путь. Жирона с голом Цыганкова разгромила Райо
26.02.2024, 23:59 33
Футбол
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
27.02.2024, 17:48 245
Футбол
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
ФОТО. Лунин попросил у легенды Реала футболку, но получил отказ
27.02.2024, 13:17 21
Футбол
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
Наставник Жироны оценил победный матч с Райо, в котором забил Цыганков
27.02.2024, 07:07
Футбол
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
27.02.2024, 20:13 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем