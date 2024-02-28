Рома хочет продлить контракт с Дибалой
В нынешнем сезоне аргентинец забил 12 голов в 25 матчах за «волков»
Руководство римской «Ромы» хочет продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой.
По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, ожидается, что в новом соглашении не будет пункта об отступных для зарубежных клубов в размере 12 млн евро, который есть сейчас. Действующий контракт аргентинца истекает летом 2025 года.
Отметим, что полузащитник выступает за «Рому» с лета 2022 года, перейдя из «Ювентуса» на правах свободного агента. В текущем сезоне 30-летний Дибала принял участие в 25 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
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