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Италия
28 февраля 2024, 13:08 |
178
0

Рома хочет продлить контракт с Дибалой

В нынешнем сезоне аргентинец забил 12 голов в 25 матчах за «волков»

28 февраля 2024, 13:08 |
178
0
Рома хочет продлить контракт с Дибалой
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Руководство римской «Ромы» хочет продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой.

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, ожидается, что в новом соглашении не будет пункта об отступных для зарубежных клубов в размере 12 млн евро, который есть сейчас. Действующий контракт аргентинца истекает летом 2025 года.

Отметим, что полузащитник выступает за «Рому» с лета 2022 года, перейдя из «Ювентуса» на правах свободного агента. В текущем сезоне 30-летний Дибала принял участие в 25 матчах, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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Пауло Дибала Рома Рим продление контракта Серия A
Источник Николо Скира
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