Англия28 февраля 2024, 13:01 | Обновлено 28 февраля 2024, 13:05
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ВИДЕО. Миколенко – о Холанде, Салахе, рыбалке, карьере в настольном теннисе
Украинец ответил на вопросы болельщиков
28 февраля 2024, 13:01 | Обновлено 28 февраля 2024, 13:05
1181
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Защитник сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко недавно принял участие в небольшом шоу Fan Q&A, где отвечал на вопросы от болельщиков.
Уроженец Киева, в частности, рассказал, чем любит заниматься в свободное время; что у него общего с главным тренером «ирисок» Шоном Дайчем; кого он считает лучшим вингером в АПЛ и нравится ли ему играть против Эрлинга Холанда.
Больше ответов ждут вас в этом выпуске. Приятного просмотра!
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