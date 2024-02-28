Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Миколенко – о Холанде, Салахе, рыбалке, карьере в настольном теннисе
Англия
28 февраля 2024, 13:01 | Обновлено 28 февраля 2024, 13:05
1181
0

ВИДЕО. Миколенко – о Холанде, Салахе, рыбалке, карьере в настольном теннисе

Украинец ответил на вопросы болельщиков

28 февраля 2024, 13:01 | Обновлено 28 февраля 2024, 13:05
1181
0
ВИДЕО. Миколенко – о Холанде, Салахе, рыбалке, карьере в настольном теннисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко недавно принял участие в небольшом шоу Fan Q&A, где отвечал на вопросы от болельщиков.

Уроженец Киева, в частности, рассказал, чем любит заниматься в свободное время; что у него общего с главным тренером «ирисок» Шоном Дайчем; кого он считает лучшим вингером в АПЛ и нравится ли ему играть против Эрлинга Холанда.

Больше ответов ждут вас в этом выпуске. Приятного просмотра!

По теме:
Доктор наук Университета Болтона заявил о желании возглавить Челси
Фантастика. В Кливленде увидели 2-й по дальности бросок в истории НБА
Холанд забил 79 голов в 83 матчах с момента дебюта за Манчестер Сити
видео Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего
Теннис | 28 февраля 2024, 07:15 6
Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего
Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Сан-Диего

Марта сразится с недавней обидчицей Юлии Стародубцевой

В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
Футбол | 28 февраля 2024, 01:35 0
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист

Мальорка обыграла Реал Сосьедад и вышла в финал Копа дель Рэй

Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии
Футбол | 28.02.2024, 12:31
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Футбол | 27.02.2024, 17:48
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Футбол | 27.02.2024, 14:42
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Мудрик интересен клубу АПЛ со звездным украинцем. Он может перейти летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
Гол Цыганкова, ничья Шахтера, Эвертону вернули очки
27.02.2024, 06:18
Другие виды
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
27.02.2024, 21:31 344
Футбол
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
28.02.2024, 07:03 11
Футбол
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
В Англии вступились за Мудрика и нашли виновного в проигранном финале
26.02.2024, 11:04 2
Футбол
10 самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола
10 самых высокооплачиваемых тренеров мирового футбола
26.02.2024, 14:27 6
Футбол
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
27.02.2024, 20:13 13
Футбол
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
27.02.2024, 00:33 5
Футбол
Нечемпионская игра. Шахтер поделил очки с Александрией
Нечемпионская игра. Шахтер поделил очки с Александрией
26.02.2024, 17:19 153
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем