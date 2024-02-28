ВИДЕО. Миколенко – о Холанде, Салахе, рыбалке, карьере в настольном теннисе

Защитник сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко недавно принял участие в небольшом шоу Fan Q&A, где отвечал на вопросы от болельщиков.

Уроженец Киева, в частности, рассказал, чем любит заниматься в свободное время; что у него общего с главным тренером «ирисок» Шоном Дайчем; кого он считает лучшим вингером в АПЛ и нравится ли ему играть против Эрлинга Холанда.

Больше ответов ждут вас в этом выпуске. Приятного просмотра!