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28 февраля 2024, 11:21 | Обновлено 28 февраля 2024, 11:56
425
0

Скоропостижно умер тинейджер из системы норвежского клуба Хам-Кам

Ушел из жизни Арканж Дефриньян Монду

28 февраля 2024, 11:21 | Обновлено 28 февраля 2024, 11:56
425
0
Скоропостижно умер тинейджер из системы норвежского клуба Хам-Кам
ФК Хам-Кам. Арканж Дефриньян Монду

Ивуарийский футболист системы норвежского клуба «Хам-Кам» Арканж Дефриньян Монду скоропостижно скончался.

Об этом сообщил официальный сайт клуба из Гамары.

«С большой печалью мы получили известие о смерти Арканжа Дефриньяна Монду. Наши самые теплые мысли обращены к его семье и родственникам

Никаких дальнейших комментариев, помимо данного пресс-релиза, на данный момент сделано не будет. Причина смерти на сегодня неизвестна», – отметили в клубе.

Арканж Дефриньян Монду, которому было 19 лет, в сезоне-2023 провел за молодежную команду «Хам-Кама» три матча, забил 1 гол.

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