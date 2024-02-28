Скоропостижно умер тинейджер из системы норвежского клуба Хам-Кам

Ивуарийский футболист системы норвежского клуба «Хам-Кам» Арканж Дефриньян Монду скоропостижно скончался.

Об этом сообщил официальный сайт клуба из Гамары.

«С большой печалью мы получили известие о смерти Арканжа Дефриньяна Монду. Наши самые теплые мысли обращены к его семье и родственникам

Никаких дальнейших комментариев, помимо данного пресс-релиза, на данный момент сделано не будет. Причина смерти на сегодня неизвестна», – отметили в клубе.

Арканж Дефриньян Монду, которому было 19 лет, в сезоне-2023 провел за молодежную команду «Хам-Кама» три матча, забил 1 гол.