Ангелина Калинина – Камила Осорио. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В матче второго раунда украинка сразится против Камилы Осорио из Колумбии (№98 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Калашникова / Киченок – Чанг / Куликов. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Камиллой Рахимовой (№94 WTA) или Диан Парри (№62 WTA).

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