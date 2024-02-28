Ангелина Калинина – Камила Осорио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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29 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).
В матче второго раунда украинка сразится против Камилы Осорио из Колумбии (№98 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Калашникова / Киченок – Чанг / Куликов. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.
Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Камиллой Рахимовой (№94 WTA) или Диан Парри (№62 WTA).
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