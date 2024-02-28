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  4. Ангелина Калинина – Камила Осорио. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 февраля 2024, 10:55 |
279
0

Ангелина Калинина – Камила Осорио. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Остине

28 февраля 2024, 10:55 |
279
0
Ангелина Калинина – Камила Осорио. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

29 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№35 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В матче второго раунда украинка сразится против Камилы Осорио из Колумбии (№98 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Калашникова / Киченок – Чанг / Куликов. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Камиллой Рахимовой (№94 WTA) или Диан Парри (№62 WTA).

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Источник Sport.ua
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