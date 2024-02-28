Марта Костюк – Тайла Престон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Сан-Диего
28 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
Во втором раунде шестая сеяная украинка сразится с австралийкой Тайлой Престон (№153 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 1-м запуском на корте Barnes Stadium. Время начала матча – 20:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
Победительница матча в следующем раунде сыграет с Анастасией Павлюченковой (№25 WTA) или Ван Синьюй (№41 WTA).
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