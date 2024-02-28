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  4. Марта Костюк – Тайла Престон. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 февраля 2024, 10:20 |
143
0

Марта Костюк – Тайла Престон. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Сан-Диего

28 февраля 2024, 10:20 |
143
0
Марта Костюк – Тайла Престон. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Во втором раунде шестая сеяная украинка сразится с австралийкой Тайлой Престон (№153 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 1-м запуском на корте Barnes Stadium. Время начала матча – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Анастасией Павлюченковой (№25 WTA) или Ван Синьюй (№41 WTA).

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Источник Sport.ua
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